جدة - نرمين السيد - تبدأ الأطقم الطبية فى تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلقاح كورونا "سينوفارم" الصينى فى مستشفيات العزل والصدر والحميات، كأولوية هامة، علما بأن اللقاح مجانا، وسيكون اختياريا.





وفى وقت سابق، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة عن تفاصيل بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا. وقال مجاهد، فى تصريحات تليفزيونية، إن الأطقم الطبية فى مصر عددها ضخم والحملة ستبدأ اليوم لشريحة الأطقم الطبية الموجودة فى خط الدفاع الأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأطقم الطبية تبدأ اليوم فى تلقى لقاح كورونا الصينى اختياريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.