جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إن الملك فاروق كان "غلبان"، وأنه لم يكن يحكم، مشيرة إلى أن مؤسس حزب الوفد فؤاد سراج الدين أخبرها ذات مرة أن فاروق لم يكن باستطاعته نقل عسكرى من قسم شرطة إلى آخر فى ظل وجود حكومة الوفد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس جابر : الملك فاروق لم يكن باستطاعته نقل عسكرى من قسم شرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.