الأرصاد: طقس اليوم.. معتدل نهارا شديدة البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. حيث تتأثر البلاد غدا، بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد ، أن تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الاسكندرية 19 11

وادى النطرون 18 10

طنطا 20 09

شبين الكوم 20 09

دمنهور 20 10

بلطيم 19 10

مطروح 17 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 19 13

دمياط 18 12

الزقازيق 19 09

المنصورة 19 11

الاسماعيلية 20 13

السويس 20 13

العريش 17 10

رفح 17 10

رأس سدر 20 09

نخل 16 04

نويبع 19 12

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 20 10

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 13

مرسى علم 20 13

الفيوم 20 05

بنى سويف 21 05

المنيا 21 05

أسيوط 20 04

سوهاج 23 06

قنا 24 05

الأقصر 25 06

أسوان 26 09

ادفو 22 09

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 20 07

شلاتين 25 15

ابو رماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16