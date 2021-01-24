أهم الأخبار.. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور.. وعلي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تعليقا على مصطلح "زواج التجربة"، إنه كلمة غير موفقة ولما صدرت تراجع فيها صاحبها.

نشر موقع "مودرن دبلوماسي" تقريرًا قال فيه إن أعلى سلطة دينية في تركيا أيدت "الربا" بشكل مشروط، في "فتوى" من المرجح أن يثير الجدل حول مفاهيم التمويل الإسلامي، ويمكن أن يضعف جهود الرئيس رجب طيب أردوغان لحشد القوة الناعمة الدينية من خلال إبراز تركيا كـ"قائد يدافع عن القضايا الإسلامية".

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