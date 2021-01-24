لتخفيض فاتورة الكهرباء.. خطوات بسيطة تقلل استهلاك المدفأة

يستخدم الكثيرون المدفأة الكهربائية خلال فصل الشتاء لمواجهة البرد القارس.

ويمكن لمستهلك مرفق الكهرباء اتباع خطوات بسيطة ليتمكن من خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية دون أن يؤثر على نمط الاستهلاك.

ويوصي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك باتباع بعض النصائح التي تساعد على خفض استهلاك المدفأة الكهربائية على النحو التالي:

1-ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة حفاظا على سلامة المواطنين أولا وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء.

2-تأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.

- وينصح الجهاز باتباع هذه الخطوات للحماية من مخاطر الدفاية:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.