القوى العاملة: صرف 2.1 مليون جنيه منحا اجتماعية وصحية لـ 4238 عامل بقنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 445 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى القدرات، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2168 شاباً، فضلا عن استخراج 849 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.





وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالى 2 مليون و182 ألفاً و690 جنيها، لـ 4238 عاملاً، منها 73 ألفاً و810 جنيهات للرعاية الصحية لـ 523 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير، تلقاه الوزير من مديرية القوى العاملة بقنا، عن إنجازاتها خلال ديسمبر الماضي، أشارت فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 630 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 7 شكاوى عمالية، تم تحويل 2 منها للقضاء ، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 159 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.