القوى العاملة: صرف 2.1 مليون جنيه منحا اجتماعية وصحية لـ 4238 عامل بقنا

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالى 2 مليون و182 ألفاً و690 جنيها، لـ 4238 عاملاً، منها 73 ألفاً و810 جنيهات للرعاية الصحية لـ 523 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير، تلقاه الوزير من مديرية القوى العاملة بقنا، عن إنجازاتها خلال ديسمبر الماضي، أشارت فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 630 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 7 شكاوى عمالية، تم تحويل 2 منها للقضاء ، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 159 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
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