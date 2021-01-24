وزارة الصحة تبدأ اليوم حقن الطواقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل

تبدأ اليوم الأحد، وزارة الصحة والسكان حملة تطعيمات للطواقم الطبية فى مستشفيات العزل على أن تكون البداية من مستشفيات أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة بالجيزة والنجيلة بمطروح.

وسيعقد مؤتمرا صحفيا غدا بمقر المستشفي للإعلان عن تفاصيل خطة توزيع لقاح كورونا الصينى علي الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة في معرفة أى بيانات عن اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأعراض التى يمكن أن يتعرض لها متلقي لقاح كورونا تتمثل في وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزولً هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن