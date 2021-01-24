الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بجرائم التجمهر والبلطجة وتعطيل المواصلات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.‪ وتضمنت هذه الجرائم ، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر‪ . والجرائم المتعلقة بإنشاء مبانى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24 يناير الجاري.

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