الصحة تبدأ اليوم تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا .. ومؤتمر هام لـ هالة زايد

تعقد وزارة الصحة اليوم مؤتمرا هاما من الإسماعيلية لرصد فعاليات أول ايام التطعيم بلقاح كورونا من مستشفى أبو خليفة، وذلك بحضور هالة زايد وزيرة الصحة.

أكد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لصدي البلد، أن التطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا سيبدأ اليوم الأحد في 3 مستشفيات، هي "ابو خليفه في الإسماعيلية، النجيلة بمطروح، والعجوزة بالجيزة"، وذلك ضمن الدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.

وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا، وتسلمت هيئة الدواء المصرية، أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.

وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70% في الوقاية من المرض.

ومن أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أنه سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.

ويعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.كما أنه أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن". والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.