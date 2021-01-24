أسعار الذهب اليوم الأحد 24-1-2021.. وآخر التطورات في السوق

أسعار الذهب اليوم الأحد 24-1-2021، استقرت بشكل ملحوظ تزمنًا مع الأجازة الأسبوعية للسوق وتوقف التداول على المعدن النفيس، وثبات السعر العالمى للذهب عند 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر.

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أسعار الذهب في مصر





استقر سعر الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 696 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 928 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6496 جنيها، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1856 دولار.

تتغير أسعار الذهب تبعًا للعديد من المؤثرات والتي من بينها الأحداث التي تطرأ في الولايات المتحدة الامريكية أولًا، حيث تعتبر العامل الرئيسي في تغير الأسعار، وكذلك تختلف من محافظة إلى الآخرى ومن محل إلى آخر، فضلًا عن تغير أسعار الذهب في مصر تبعًا للمصنعية المضافة من قبل التجار .

الذهب في عام

شهد سوق الصاغة ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية العام الماضي 2020 ليصل إلى أعلى مستوى له، الأمر الذي كان من شانه عزوف العديد من المواطنين عن شراء المعدن الأصفر، ومن ثم تراجعت حركة البيع والشراء بعدما اعتبره الكثير بأنه سلعة غير أساسية.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر للمرة الأولى بطريقة جنونية لتذهب عقول الشباب الذي لن يستطيع استكمال مراحل الزواج لتزداد الأعباء عليه وتتزاحم، وظلت تتأرجح بين الكفتي ولكنها لاتزال في أعلى مستوى وصلت له في التاريخ.