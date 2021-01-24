الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24-1-2021، تبحث العديد من السيدات عن متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق قبل التوجه إلى شراء احتياجاتها اليومية من السلع الأساسية، كي لن تكون فريسة لجشع التجار الذي لايزال يؤثر بشكل أو بآخر على الأسواق.
أسعار الخضروات اليوم
شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعار الطماطم في الأسواق، بين 4 لـ 6 جنيهات، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 5 جنيهات.
سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، وتراوحت سعر الملوخية بين 3 - 4 جنيهات، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
بلغ سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
وصل سعر البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.
في سياق متصل أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع أسعار الخضروات تشهد استقرًا في الأسعار داخل سوق العبور للجملة، لعدة أسباب منها أزمة كورونا التي أثرت على المطاعم والفنادق، وهي قطاعات مؤثرة في الطلب على الخضروات والفاكهة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24-1-2021.. انخفاض الأسعار والسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.