أحمد دياب في عيد الشرطة:رجال صدقو ما عاهدو الله عليه .. وبحروف من نور استطاعو حفر اسمائهم في ذاكرة التاريخ

هنأ النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال69 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن قوات الشرطة تقوم بملاحم وطنية عديدة تجسدت فيها روح الوفاء والحب لهذا الوطن، فضلًا عن تحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تسعى للتأثير على الأمن القومي للبلاد.

مجلس الشيو خ وعيد الشرطة

وأكد دياب، في تصريحات له ، أنه في هذه المناسبة التاريخية ضرب رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني حيث ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة ‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

النائب أحمد دياب ودعم رجال الشرطة

وشدد دياب، على ضرورة أن نقف صفا واحدًا للحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات ومواصلة الإنجازات فى مختلف المجالات، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والارتقاء التي تشهدها مصر في كافة ربوعها، مؤكدًا أنه يجب استلهام روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان.

مواصلة الأداء بالعلم والعمل والتدريب...رسالة خاصة عبر موقع دوت الخليج من الدكتور صلاح فوزي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 69