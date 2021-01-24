نائب بحقوق إنسان البرلمان في ذكري عيد الشرطة: يقدمون جهد كبير في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية

هنأ النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، بمناسبة الذكرى ال69 لعيد الشرطة، مشيدًا بتضحياتهم المستمرة.

مجلس النواب وذكري عيد الشرطة

وأضاف سلطان، في بيان له اليوم، أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير، في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى مايملكون وهي النفس، مما يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة.

وشدد سلطان، على ضرورة الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف، موجهًا التقدير والإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان، وتحية تقدير واحترام إلى الأسر المصرية التي قدمت هؤلاء الشهداء لتحيا مصر.

جهود الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن مصر خاضت حربا شرسة ضد الإرهاب، وخلال هذه الفترة وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وقدم خلالها رجال الجيش والشرطة أرواحهم ودماءهم بهدف الحفاظ على استقرار مصر، ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر.

مواصلة الأداء بالعلم والعمل والتدريب...رسالة خاصة عبر موقع دوت الخليج من الدكتور صلاح فوزي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 69