الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 19 الموافق 24 يناير 2021، عدد من القرارات الحكومية، لوزارات التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، ومحافظة القاهرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة نيفين جامع بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التشيكي لمدة 3 سنوات برئاسة عماد زكي السويدي.
وقرار وزير التجارة والصناعة نيفين جامع بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري السعودي لمدة 3 سنوات برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى ضم المهندس سيد فاروق بدلاً من محمد محسن صلاح الدين.
كما شملت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بفرض رسوم إضافية لمدة شهر اعتباراً من أول شهر ديسمبر 2020، عن كل أجر دخول السينما والملاهي، عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى، عن كل رسالة برقية، رسالة بريدية، إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي.
وقرار وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام من 1/2/2021.
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