سفير مصر في ميانمار يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

استقبل رئيس جمهورية اتحاد ميانمار "وين مينت" السفير شريف الليثي، أمس السبت، حيث تسلم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية اتحاد ميانمار.

وقد شارك في مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت بالعاصمة السياسية "نيبيدو" وزير التعاون الدولي الميانماري "جو تين"، والمدير العام لإدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الميانمارية "ونا هان".

وقد أعرب الرئيس الميانماري عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بتميز علاقات بلاده الثنائية مع مصر التي تعود لخمسينيات القرن الماضي، مؤكدًا على رغبته في تعميق مفهوم التعاون مع مصر في كافة المجالات.

ومن جانبه هنأ السفير شريف الليثي الرئيس الميانماري لفوز الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2020، مؤكدًا على تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع ميانمار، معربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين تطورًا شاملًا ملحوظًا في كافة المجالات، خاصة الزراعة، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والتنسيق في المحافل الدولية.