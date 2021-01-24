صور: عيد الشرطة 69.. الداخلية تكرم أسر الشهداء بالمنوفية والمنيا وأسيوط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة. وجرى خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية، تقديرا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن. وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

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