تضامن النواب: تشكيل لجان لتقصي بيان وزير التموين

أكد رئيس لجنة تضامن النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن الدكتور عبد الهادي القصبي فى تصريحات له منذ قليل أن لجنة تضامن النواب ستعقد اجتماعين اليوم الأحد والثلاثاء لرصد ومتابعة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي وذلك عقب إحالة رئيس مجلس النواب بجلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي الموافق 18 يناير لبيان وزير التموين إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة لبحثه والتأكد من صحتها وما ورد فيه ودراسة كافة التفاصيل وتشكيل لجان للتأكد منه .

وأوضح بأن اللجنة المشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الاقتصادية ستعقد اجتماعين الأحد والثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك بالقاعة الفرعونية لمناقشة هذا البيان، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.