من جيش مصر لشرطتها : عيشتوا وعاشت مصر قوية

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع أغنية إهداء من الجيش المصرى للشرطة المصرية فى ذكرى عيد الشرطة الذى يواكب 25 يناير من كل عام. وحسب الأغنية تقول من جيش مصر لشرطة مصر، عيشتوا وعاشت مصر قوية.

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