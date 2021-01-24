انت الان تتابع تفاصيل خبر معتدل نهارًا على معظم الأنحاء .. حالة الطقس اليوم الأحد 24 يناير 2021 وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد 24 يناير، في البيان اليومي الذي تقوم الهيئة بنشره لتكشف من خلاله توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود البلاد بوجه عام طقس معتدل إلى مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس اليوم الأحد 24 يناير

من المتوقع وفقًا للهيئة العامة للأرصاد أن تشهد القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، ويسيود السواحل الشمالية، طقس معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل، وسيكون طقس النهار مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة خلال ساعات الليل، بينما يأتي طقس جنوب الصعيد، دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وستتكون الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر علىبعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية للبلاد، وستزداد كثافة الشبورة على المناطق الزراعية وتلك القريبة من المسطحات المالية، وعن حالة البحرين فقد جاءت كالتالي:

البحر حالة البحر ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط خفيف 0.5:1.5 شمالية شرقية البحر الأحمر معتدل 1.5:2.5 شمالية غربية

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمحافظات المصرية، فقد جاءت كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 20 10 الإسكندرية 19 11 طنطا 20 09 شبين الكوم 20 09 مطروح 17 10 دمنهور 20 10 السلوم 16 06 دمياط 18 12 المنصورة 19 11 السويس 20 13 رفح 17 10 نخل 16 04 نويبع 19 12 الغردقة 23 13 الفيوم 20 05 أسوان 26 09 الأقصر 25 06

بيان درجات الحرارة