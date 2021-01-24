حكيم يتصدر "التريند" بعد تفكيره في الاعتزال

تصدر المطرب حكيم محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، الذي يعرض على قناه ON.

أشعل المطرب الشعبي حكيم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كعادته، وذلك بسبب الروح المرحة التي يضفيها على المسرح.

كشف الفنان حكيم، عن تفاصيل عديده منها شخصية والده الراحل الذي منعه من ثلاثة أشياء وهما الملابس الحمراء، والروائح العطرة، وأن يتفوه بكلمة باي باي.

وأكد حكيم خلال حوراه مع أمير كرارة، أن والده كان صاحب شخصية غليظة، قائلًا: "المرحوم أبويا كان راجل شديد قوي، وكانت الملابس الحمراء للرجال عنده غلطا، وكذلك البرفيوم للرجال، وأيضا أن يقول باي باي".

واستطرد حديثه قائلًا: "وأنا شاب صغير، كانت البيجامات الحمراء طالعة، وكنت مع المرحومة أمي في القاهرة، فتركتها في السيارة واشتريت البيجامة وخبأتها في شطنة العربية، كان ذلك وعمري 19 سنة."

حكيم يكشف تغير شخصيته بعد وفاة والده

وتابع حكيم حكاياته عن والده، قائلًا: " في مرة وأنا غير منتبه لوجوده، صحوت من النوم ووقفت أمام المرآة بالبيجامة الحمراء، وخرج والدي علي، فجريت بالبيجامة الحمراء في الشارع، كما لو كنت ممسوكا في الآداب. وعندما توفي والدي فجرت، لبست أحمر، واقتنيت سيارة حمراء، وغرفتي حمراء وكل حاجة."

اعتزال حكيم الغناء

أكد الفنان حكيم، أنه فكر في اعتزال الغناء بعد تحقيق حلم حياته بالغناء على مسرح الأولمپيا في باريس، في سبتمبر من عام 2017، قائلًا: "رحت الأولمپيا، أعظم مسرح على الكرة الأرضية، أم كلثوم غنت هناك في شهر نوفمبر من عام 1967، وأنا غنيت في 23 سبتمبر 2017، بعد 50 عاما من غناء أم كلثوم فيه".

الجدير بالذكر، أن الفنان أمير كرارة غاب لفترة عن برنامجه "سهرانين" وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ليعود بحلقة قوية مع مطرب الأغنية الشعبية حكيم.