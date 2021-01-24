تصدر المطرب حكيم محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، الذي يعرض على قناه ON.
أشعل المطرب الشعبي حكيم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كعادته، وذلك بسبب الروح المرحة التي يضفيها على المسرح.
حكيم يكشف تفاصيل عن حياته الشخصية
كشف الفنان حكيم، عن تفاصيل عديده منها شخصية والده الراحل الذي منعه من ثلاثة أشياء وهما الملابس الحمراء، والروائح العطرة، وأن يتفوه بكلمة باي باي.
وأكد حكيم خلال حوراه مع أمير كرارة، أن والده كان صاحب شخصية غليظة، قائلًا: "المرحوم أبويا كان راجل شديد قوي، وكانت الملابس الحمراء للرجال عنده غلطا، وكذلك البرفيوم للرجال، وأيضا أن يقول باي باي".
واستطرد حديثه قائلًا: "وأنا شاب صغير، كانت البيجامات الحمراء طالعة، وكنت مع المرحومة أمي في القاهرة، فتركتها في السيارة واشتريت البيجامة وخبأتها في شطنة العربية، كان ذلك وعمري 19 سنة."
حكيم يكشف تغير شخصيته بعد وفاة والده
وتابع حكيم حكاياته عن والده، قائلًا: " في مرة وأنا غير منتبه لوجوده، صحوت من النوم ووقفت أمام المرآة بالبيجامة الحمراء، وخرج والدي علي، فجريت بالبيجامة الحمراء في الشارع، كما لو كنت ممسوكا في الآداب. وعندما توفي والدي فجرت، لبست أحمر، واقتنيت سيارة حمراء، وغرفتي حمراء وكل حاجة."
اعتزال حكيم الغناء
أكد الفنان حكيم، أنه فكر في اعتزال الغناء بعد تحقيق حلم حياته بالغناء على مسرح الأولمپيا في باريس، في سبتمبر من عام 2017، قائلًا: "رحت الأولمپيا، أعظم مسرح على الكرة الأرضية، أم كلثوم غنت هناك في شهر نوفمبر من عام 1967، وأنا غنيت في 23 سبتمبر 2017، بعد 50 عاما من غناء أم كلثوم فيه".
الجدير بالذكر، أن الفنان أمير كرارة غاب لفترة عن برنامجه "سهرانين" وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ليعود بحلقة قوية مع مطرب الأغنية الشعبية حكيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكيم يتصدر "التريند" بعد تفكيره في الاعتزال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.