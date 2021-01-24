أحمد شوبير يكشف مفاجأة مدوية بخصوص كرة إكرامي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عن كواليس هدف سموحة الذي لم يحتسب في مباراته أمام بيراميدز بالدوري العام.

واستضاف فريق سموحة، يوم الجمعة الماضي، فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وشهدت المباراة لعبة أثارت الجدل، بعدما قام شريف إكرامي حارس بيراميدز بمسك الكرة والدخول بها داخل المرمى، ولم يحسبها حكم الراية ولم يتم الرجوع لتقنية الفار.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع صباح اليوم، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "سأكشف لكم مفاجأة مدوية فيما يخص هدف سموحة في مرمى بيراميدز".

وتابع: "المباراة تمت إذاعتها بست كاميرات، وكان ثلاث كاميرات منهم معطلة، وأنا واثق من هذا الأمر، وبالتحديد الكاميرات المعطلة هي كاميراتان خلف المرميين، والكاميرا الـ"الكلوز"، وشاهدوا المباراة مرة أخرى لتتأكدوا من كلام".

وأكمل: "بعد وقوع اللعبة مرت دقيقة من عمر المباراة راجع فيها حكم الفار اللعبة، وأكد للحكم أن قرار حكم الراية سليم، والكرة ليست بهدف".

وأكد شوبير أن قانون التحكيم الجديد بعد دخول تقنية الفار، ينص على أن الكرة التي تعبر خط المرمى، ولا يتأكد حكم الراية من صحتها، لا يصدر قرار، وينتظر القرار من حكم الفار.

وأثارت قرارات التحكيم في الأسبوع الأخير من الدوري لغط كبير، حيث اعترض عدد من الأندية، أبرزهم الزمالك بمباراة أمس أمام أسوان، والإسماعيلي في مباراته أمام غزل المحلة، والأهلي في مباراته أمام البنك الأهلي.

وثار فرج عامر رئيس نادي سموحة بعد المباراة المذكورة أمام بيراميدز، وكتب عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: "الشعور بالظلم مرير جدا

حرام ان تظلم واعتقد ان من يظلمك هو في الحقيقة قاتل (حامل الراية احمد بكر)لانة قتل طموحكً وقتل روح التفوق والجتهاد داخلك وذبحك بدم بارد وهذا ما اشعر بة كمسئول عن نادي سموحة وما حدث معنا في مباراة سموحة بيراميدز في كرة القدم اليوم علي استاد الاسكندرية في عز الضهر".

وتابع في منشور لاحق: "سموحة يتقدم بشكوي رسمية الي اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق في وقائع مباراتة مع بيراميدز ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمي شريف اكرامي وايقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا في هذة المباراة او اعادتها في نفس الملعب وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا في حالة التردد في ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري".