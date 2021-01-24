صور.. حنفى جبالى: نعمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة منها

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بمكتبه، صباح اليوم، المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بحضور وكيلى مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين.





فى مستهل اللقاء قدم المستشار هشام بدوى التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى لانتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له التوفيق والسداد فى مهام عمله لخدمة الوطن.

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن امتنانه وتقديره لهذه التهنئة الغالية، مشيدا بجهود الجهاز المركزى للمحاسبات فى حماية أموال وممتلكات الدولة، وزيادة فاعلية الجهاز الإدارى للدولة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى يبذلها الجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام فى مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومى، حيث أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب السابق وافق فى جلسة 16 أغسطس 2020 على كتاب رئيس الجمهورية بترشيح هشام عبدالسلام حسن بدوى، فى منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ مدته الأولى.

ووفقا لنص المادة (215) من الدستور "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزةالرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تللك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة لرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، كما تقضى الفقرة الثانية من المادة ( 216) من الدستور بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.