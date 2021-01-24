صور.. تطوير شارع مصطفى كامل فى الإسكندرية بتكلفة 20 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن البدء فى رفع كفاءة وتطوير شارع مصطفى كامل الرئيسى بحى المنتزه أول، بتكلفة 20 مليون جنية من ميزانية المحافظة، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.





جاء ذلك خلال جولة ميدانية له، صباح اليوم الأحد، لتفقد أعمال رصف مربع سيدى بشر قبلى، ضمن خطة تطوير العشوائيات، بحضور جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، وأمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل.

ووجه الشريف، مديرية الطرق والنقل بالبدء الفورى فى أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل، مشيراً إلى أن الشارع لم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما.

وأوضح المحافظ أن أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل ستجرى بالتوازى مع أعمال تطوير مربع سيدى بشر قبلى، والتى تستهدف رفع كفاءة وتطوير 157 شارعا بطول 29 كيلو متر.

وتقدر تكلفة أعمال تطوير مربع سيدى بشر بتكلفة 74.8 مليون جنيه، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه.