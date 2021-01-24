وفاة رئيس مصر للطيران للصيانة بمهبط مطار القاهرة متأثرا بأزمة قلبية

جدة - نرمين السيد - توفى منذ قليل، المهندس أبو طالب توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء أداء عمله بهنجر 7000 الكائن بمطار القاهرة الدولى.





وتوفى المهندس أبو طالب أثناء تصويره برنامج عن اليوبيل الذهبى بهنجر 7000 بمهبط مطار القاهرة والمقرر إذاعته على إحدى القنوات الفضائية، حيث سقط فجأة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران لإنهاء إجراءات الدفن.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس ابو طالب توفيق تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفا للمهندس إبراهيم فتحى، الذى توجه له رئيس الشركة القابضة بخالص الشكر عن الفترة التى قضاها فى خدمة الشركة من هذا المنصب.

وكان أبو طالب فى عام 2011 تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة.

وفى عام 2012 وحتى عام 2015 تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للفترة الأولى.

ومن عام 2016 حتى عام 2018 تولى رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية للفترة الثانية.

وشهدت خلال تلك الفترات الشركة تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلى والدولى وزيادة فى عدد العملاء بالإضافة إلى توسع كبير فى البنية التحتية للشركة ومشروعاتها التنموية.