عاجل.. الصور الأولى لغرف تلقى لقاح كورونا بعزل أبو خليفة

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ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة، اليوم، فى تلقيح الفرق الطبية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أعلن أمس، أن عملية التلقيح ستبدأ اليوم، للفرق الطبية، باعتبارها خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا.
وحددت وزارة الصحة الفئات التى ستحصل على اللقاح أولا وهى الأطباء ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
ويتميز لقاح كورونا الصيني، بفاعلية كبيرة، تقترب من 80%. وتعاقدت مصر على شراء 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا البريطاني، وفقا لما أعلنته هيئة الشراء الموحد، بالأمس، وهى المنوطة عن التعاقدات الطبية فى كافة أنحاء الجمهورية.
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