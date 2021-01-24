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عاجل.. الصور الأولى لغرف تلقى لقاح كورونا بعزل أبو خليفة

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محمد مهران 2021-01-24 12:08 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أجرى "دوت الخليج" جولة تفقدية داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، والمقرر بدء تطعيمات الفرق الطبية بلقاح كورونا بها كأول مستشفى عزل تحصل فيها الطواقم الطبية على اللقاح الصينى.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة، اليوم، فى تلقيح الفرق الطبية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أعلن أمس، أن عملية التلقيح ستبدأ اليوم، للفرق الطبية، باعتبارها خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة الفئات التى ستحصل على اللقاح أولا وهى الأطباء ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ويتميز لقاح كورونا الصيني، بفاعلية كبيرة، تقترب من 80%. وتعاقدت مصر على شراء 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا البريطاني، وفقا لما أعلنته هيئة الشراء الموحد، بالأمس، وهى المنوطة عن التعاقدات الطبية فى كافة أنحاء الجمهورية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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