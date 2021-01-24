إنفوجراف: مشروع الفيروز.. 6 انتصارات لـ إنتاج مصر السمكى

جدة - نرمين السيد - تسعى مصر للاكتفاء ذاتيا من إنتاج السمك، وفى هذا الصدد اتخذت مجموعة من الخطوات الهامة، كان أبرزها افتتاح مشروع الفيروز، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار التوسع فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية.





كما تعمل الدولة على تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، وأيضًا التوسع فى الاستزراع السمكى التكاملى. فيما تم ترخيص 9 مزارع فى الأراضى الصحراوية للعمل بنظام الاستزراع السمكى التكاملى، وأيضًا التوسع فى الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية، وذلك من خلال طرح 21 موقعا خاصا بالأقفاص للاستثمار.

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