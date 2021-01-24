اليوم.. بدء تسليم 1.392 وحدة بالإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم مراعاة اتخاذ عدة إجراءات أثناء تسليم الوحدات لمستحقيها، والتى تقلل من حدوث أى تجمعات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم العمارات بقطاع أ بمنطقة الـ800 فدان أرقام (420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 - 426 - 427)، الأسبوع الأول بدءا من اليوم الأحد 24/1/2021، وحتى يوم الأربعاء 27/1/2021، والعمارات بقطاع (أ) أرقام (428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435 – 436 – 437 – 438 - 439)، الأسبوع الثاني بدءا من يوم الأحد 31/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (224 – 226 – 403 - 404) فى الأسبوع الثالث بدءا من يوم الأحد 7/2/2021، وحتى يوم الخميس 11/2/2021، والعمارات بقطاع د أرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 )، بالأسبوع الرابع بدءا من يوم الأحد 14/2/2021، وحتى يوم الخميس 18/2/2021.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بقطاع ج أرقام (302 - 303 – 304 – 305 – 306 – 315 – 320 – 321 – 322) فى الأسبوع الخامس بدءا من يوم الأحد 21/2/2021 وحتى يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارات بقطاع د أرقام (337 – 338 – 339 – 340 – 341 – 342 – 343 )، بالأسبوع السادس بدءا من يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الخميس 4/3/2021.
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