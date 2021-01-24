وزير الدفاع مهنئا وزير الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

وتابع: "وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يهنئونكم ورجال الشرطة البواسل ويؤكدون اعتزازهم بالدور الوطنى العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة الذى جسد عظمة شعب مصر العظيم بكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والكرامة".
واختتم:"حفظ الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دومًا بنصره وكل عام وأنتم بخير ".
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة .
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