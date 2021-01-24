أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، وفاة المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية ، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000 ، وتم نقله إلي مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران .
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن ابو المهندس طالب توفيق البالغ من العمر 60 عاما كرئيس شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئه داخل هنجر 7000 التابع للشركة ، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل ، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر.
وتم استدعاء سيارة اسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران الا انه لفظ انفاسه الاخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران .
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