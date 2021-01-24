نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني : المشروعات القومية تؤكد الجدية فى بناء دولة حديثة قادرة على الاعتماد على نفسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى مختلف القطاعات والمحافظات لها دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير آلاف فرص العمل، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والسلع والخدمات، والاعتماد على الذات، ونحو بناء بلد صناعي قادر على الاعتماد على نفسه، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولى مقاليد الأمور، والحرص على بناء مصر الحديثة.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأحد، أن افتتاح مشروع الفيروز في شرق بورسعيد باعتباره الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، والتصدير، بل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، متابعا:" لعل السنوات الأخيرة أصبح الحديث عن المشروعات القومية بلغة عملنا وافتتحنا وليس بلغة سوف نعمل، وهذه اللغة كانت غائبة لسنوات طويلة، ولكن فى ظل القيادة السياسية أصبح هناك مصداقية وشفافية والحديث عن الانجازات التى تمت على الأرض بالفعل.

وأشار الشرقاوى، إلى أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة كانت بمثابة خطة تنمية وبالعزيمة والإرادة حولت القيادة السياسية هذه الخطة وترجمتها لمشروعات فى مختلف القطاعات على الأرض، ولعل المتابع لما يجري على الأرض يجد أن جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات بها إنجازات بل وهناك عمل على قدم وساق، وفى مختلف المحافظات، حيث نشهد تنمية حقيقة فى جميع محافظات الجمهورية، والمواطن لمس هذه الإنجازات على الأرض.

