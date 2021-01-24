هنأت النائبة سهام مصطفي، عضو مجلس النواب، والدة الشهيد نقيب شرطة كريم وجيه سيف الدين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة مشيره إلى أنه عيد الشرطة والشهداء صناع المجد .
مجلس النواب وعيد الشرطة
والده شهيد تتحدث لتحيا مصر بعيد الشرطة
وواصلت حديثها ا قائلة :" وهو ماأتمنى تحقيقه ، فالشهداء عموما هم صناع الغد وهم الزاد الذى إستقوى به الوطن وشهداء الشرطة خصوصا كانوا درعا ضد هدم الدولة من الداخل ومحاولة سرقة عيدهم وإستبداله بمناسبة أخرى كانت محاولة خبيثة ذات مغزى لمن يعى ويفهم.
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ لرئيس بذكرى الـ "خامس والعشرين" من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.
جاء في نص البرقية "ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزي الغاشم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية من أسر الشهداء لـ دوت الخليج في ذكري عيد الشرطة:"أتطلع لتدريس قصص الضحايا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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