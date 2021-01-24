برلمانية من أسر الشهداء لـ دوت الخليج في ذكري عيد الشرطة:"أتطلع لتدريس قصص الضحايا"

هنأت النائبة سهام مصطفي، عضو مجلس النواب، والدة الشهيد نقيب شرطة كريم وجيه سيف الدين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة مشيره إلى أنه عيد الشرطة والشهداء صناع المجد .

مجلس النواب وعيد الشرطة

وقال النائبة سهام مصطفي والدة الشهيد فى تصريحات لـتحيا مصر انه بعد إستشهاد ابنى أصبح لعيد الشرطة معنى مختلف تماما وكان الرئيس السيسى أول من جعله مناسبة للفخر وتعظيم تضحية الشهداء ، فكما قولت له فى كلمتى أثناء تكريمى كأم مثالية عن شهداء الشرطة فى مارس ٢٠٢٠ - أنه أول رئيس يهتم حقا بالشهداء من الشرطة والجيش ويكرمهم فى صورة أسرهم وطلبت منه أن يعمل على أن تظل تضحيات الشهداء حية فى ذاكرة الوطن خصوصا الأجيال الصغيرة وذلك بتدريس قصصهم فى المدارس وهو ما اتمني تحقيقه. والده شهيد تتحدث لتحيا مصر بعيد الشرطة



وواصلت حديثها ا قائلة :" وهو ماأتمنى تحقيقه ، فالشهداء عموما هم صناع الغد وهم الزاد الذى إستقوى به الوطن وشهداء الشرطة خصوصا كانوا درعا ضد هدم الدولة من الداخل ومحاولة سرقة عيدهم وإستبداله بمناسبة أخرى كانت محاولة خبيثة ذات مغزى لمن يعى ويفهم.

