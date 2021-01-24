موعد مباراة برشلونة والتشكيل المتوقع

يدخل فريق برشلونة اليوم الأحد مباراته امام فريق إلتشيه ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع ضمن منافسات الجولة الـ20 وتذاع عبر قناة "بي أن سبورت3".

وتقام المباراة مساء اليوم على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

على الجانب الآخر فريق إلتشيه يحتل المركز الثامن عشر ويمتلك في رصيده 17 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

ويسعي كل من الفريقين اليوم حصد الثلاث نقاط ،حيث يأمل فريق إلتشيه اليوم الفوز ليضمن وجوده في الدوري الممتاز، بينما يرغب الفريق الكاتلوني الانتصار اليوم في ظل مستوي الفريق المهتز في بطولة الدوري الأسباني .

ويرغب الفريق في حصد بطولة الدوري هذا الموسم حيث أن حصد بطولة الدوري الموسم الماضي غريمه التقليدي ريال مدريد فيما يأمل الفريق الكاتلوني تعويض غياب لاعب الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بسبب الإيقاف الذي تعرض له في أثناء خوضه لمباراة فريقه .

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، أراخو، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: برايثوايت، جريزمان، ديمبلي.

تشكيل إلتشيه المتوقع:

في حراسة المرمى: إدغار بديعة.

خط الدفاع: خوسيه فرنانديز، أنطونيو باراغان، غونزالو كايسيدو، جوسيما، يوهان موخيكا.

خط الوسط: بيري ميلا، راؤول غوتي، جوناثان كارمونا ألاغو، إميليانو ريجوني.

خط الهجوم: لوكاس بويه.

الجدير بالذكر أن يغيب عن مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب تعرضه للإيقاف، وكانت آخر مواجهة لفريق برشلونة كانت أمام فريق كورنيلا والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفريق الكتلوني.

على الجانب الآخر مواجهات فريق ألتشيه كان امام فريق بلدالوليد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2..

وكانت قد انتشرت أنباء خلال الأشهر السابقة عن رحيل اللاعب من الفريق بسبب تعرضه لكثير من الضغوضات التي يتعرض لها اللاعب من إدارة النادي الكاتلوني حيث كتب علي حسابة الشخصي منذ اشهر: "أن ليون ميسي هو السبب في كل شئ يحصل للنادي".

وكانت قد تحدثت بعض الصحف أن من الممكن انضمامة الي فريق باريس سان جيرمان بجانب صديقة السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان حالياً نيمار.

