إطلالات مي عمر في مسلسل لؤلؤ تضعها في الصدارة "صور"

مي عمر- ارشيفية
مي عمر فنانة خطفت الأضواء لها منذ ظهورها في مسلسل لؤلؤ لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب المسلسل الذي أعادها إلى "التريند" بشكل يومي.
نشرت "عمر" صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من كواليس مسلسل لؤلؤ الذي لاقى نجاحًا كبيرًامنذ عرض أولى حلقاته و أثار تفاعلاً ملحوظًا من قبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.
اطلالات مي عمر في مسلسل لؤلؤ
ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالات مختلفة خلال حلقات مسلسل لؤلؤ، حيث انجذبت لارتداء الفساتين القصيرة على أحذية البوت الطويلة والتي دائمًا ما تعطيها إطلالة شتوية جذابة، لتخطف الأنظار بمجرد رؤيتها فضلاً عن اختيارها للألوان الداكنة التي تبرز جمالها و تناسق قوامها الممشوق.
مي عمر تبرز جمالها باطلالة ساحرة
وبدت "عمر" في أحدث إطلالاتها بلوك أنيق و عصري مرتدية فستان قصير ولافت فوق الركبة باللون البيج الفاتح، دون أكمام و يتوسطه حزام اسود حول منطقة الخصر ما عكس أنوثتها و قوامها الممشوق، فيما انتعلت عليه بوت طويل باللون الأسود.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "عمر" تصفيفة شعر بسيطة إذ تركت خصلات شعرها الأسود اللامعة تنسدل على كتفيها ، كما وضعت مكياجاً ناعماً يرتكز على الالوان الترابية الهادئة حيث رسمت عينيها بالآيلاينر الأسود و اعتمدت على الآيشادو في إبراز جمال عينيها كما حرصت على تحديد حاجبيها و تركيب الرموش مع وضع القليل من البلاشر و الهايلايتر في بعض اجزاء الوجه و زينت شفاها باللون الوردي ما عكس جمال و رقة ملامحها.
الجدير بالذكر، أن مسلسل لؤلؤ تصدر مواقع التواصل الاجتماعية المخلتفة، حيث يشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم مي عمر، وأحمد زاهر، وادورد، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، نجلاء بدر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
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