إطلالات مي عمر في مسلسل لؤلؤ تضعها في الصدارة "صور"

مي عمر فنانة خطفت الأضواء لها منذ ظهورها في مسلسل لؤلؤ لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب المسلسل الذي أعادها إلى "التريند" بشكل يومي.

نشرت "عمر" صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من كواليس مسلسل لؤلؤ الذي لاقى نجاحًا كبيرًامنذ عرض أولى حلقاته و أثار تفاعلاً ملحوظًا من قبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

اطلالات مي عمر في مسلسل لؤلؤ

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالات مختلفة خلال حلقات مسلسل لؤلؤ، حيث انجذبت لارتداء الفساتين القصيرة على أحذية البوت الطويلة والتي دائمًا ما تعطيها إطلالة شتوية جذابة، لتخطف الأنظار بمجرد رؤيتها فضلاً عن اختيارها للألوان الداكنة التي تبرز جمالها و تناسق قوامها الممشوق.

مي عمر تبرز جمالها باطلالة ساحرة

وبدت "عمر" في أحدث إطلالاتها بلوك أنيق و عصري مرتدية فستان قصير ولافت فوق الركبة باللون البيج الفاتح، دون أكمام و يتوسطه حزام اسود حول منطقة الخصر ما عكس أنوثتها و قوامها الممشوق، فيما انتعلت عليه بوت طويل باللون الأسود.