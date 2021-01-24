سميرة الجزار: قرارات تطوير السكة الحديد ضرورة.. ونأمل زيادة ميزانية التعليم

سميرة الجزار - أرشيفية
أكدت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، بأن قرارات الرئيس السيسي، المتعلقة بتطوير السكة الحديد، ضرورة ملحة وأمر يهم كل المصريين.
وقالت النائبة سميرة الجزار، فى تصريحات لـ دوت الخليج، إنه من الضرورى أن ننفق على التعليم، حتى الحد الأدنى المنصوص فى الدستور والتى تصل إلى 4%، من الناتج القومى الإجمالى، ثم تتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى المعدلات العالمية، لان الاستثمار فى الناس وتعليمهم وتثقيفهم هو الطريق الصحيح لتحديد النسل.
سميرة الجزار: أتمنى البدء فى المشروع القومى للصرف الصحى
وأكدت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، أنها تأمل البدء فى مشروع قومى للصرف الصحى، فى جميع أنحاء مصر، يعقبه مشروع لتوصيل الماء النظيف لكل منزل، وأيضًا العمل على إعادة تدوير المخلفات فى جميع أنحاء مصر.
وتأمل النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، العمل فى المشروع القومى 1000 قرية نموذجية، مع وجود مصانع، لتدوير القمامة، ومخلفات الزراعة، فى كل قرية وأن يخصص بجواره مقلب للزبالة، ولابد من تغطية المصارف الزراعية، وحماية الترع من التلوث وتبطينها وأتمنى تحديد موعد بداية وإنتهاء المشروع.
هذا ويستعد مجلس النواب، اليوم، إلى استقبال وزير الزراعة، السيد القصير، ووزير الموارد المائية، محمد عبدالعاطى، لعرض موقف برنامج الوزارتين بِشأن برنامج الحكومة.
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