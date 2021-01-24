النائب عمرو القطامة عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب
أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن عيد الشرطة هي ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، موضحًا أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية، نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان، ونبراساَ لهذا الجيل والأجيال القادمة.
الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الريوقدم القطامي، في بيان له، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، مؤكدًا على اصطفاف الجميع لاستكمال المسيرة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة لدحر كيد الإرهاب الغاشم ، واقتلاع جذوره من أرض وطننا الغالي مصر.
تضحيات رجال الشرطة والنائب عمرو القطاميوأضاف القطامي، أن ما يقوم به رجال الشرطة الأبطال سواء في الماضي أم الحاضر من تضحيات مستمرة لإقرار الأمن والأمان في الشارع المصري، من أجل الحفاظ على الوطن ومقدارته المهمة، يعكس الدور المهم لهؤلاء الأبطال ويبعث برسالة إلى جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته.
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللوا محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، جاء فيها: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو القطامي: عيد الشرطة يجسد التضحية من أجل الوطن ..وعلى الجميع الاصطفاف لاستكمال مسيرة التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.