عمرو القطامي: عيد الشرطة يجسد التضحية من أجل الوطن ..وعلى الجميع الاصطفاف لاستكمال مسيرة التنمية



أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن عيد الشرطة هي ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، موضحًا أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية، نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان، ونبراساَ لهذا الجيل والأجيال القادمة.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الري

تضحيات رجال الشرطة والنائب عمرو القطامي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللوا محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، جاء فيها: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من ‏يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة".

وقدم القطامي، في بيان له، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، مؤكدًا على اصطفاف الجميع لاستكمال المسيرة خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة لدحر كيد الإرهاب الغاشم ، واقتلاع جذوره من أرض وطننا الغالي مصر.وأضاف القطامي، أن ما يقوم به رجال الشرطة الأبطال سواء في الماضي أم الحاضر من تضحيات مستمرة لإقرار الأمن والأمان في الشارع المصري، من أجل الحفاظ على الوطن ومقدارته المهمة، يعكس الدور المهم لهؤلاء الأبطال ويبعث برسالة إلى جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته.