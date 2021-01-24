في الذكرى ال69 لعيد الشرطة .. وكيل سياحة النواب: ما زالت تضحياتهم مستمرة بقلب لا يهاب الموت

قدم النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، بمناسبة الذكرى ال69 لعيد الشرطة موضحًا أن الشرطة المصرية نموذجًا حيًا وصادقًا في الحفاظ على الوطن.

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وأكد هندي، في بيان له، أن رجال الشرطة ما زالو يقدمون مزيدًا من التضحية فداءً للوطن، بقلب لا يهاب الموت ويضربون كل يوم أروع الأمثلة في العزيمة والتضحية والإرادة بقوة لا تلين، مقدمين أرواحهم الذكية في سبيل عزة ومجد وطنهم، فضلًا عن قدرتهم وإصرارهم على تطهير البلاد من دنس الإرهاب، ومسارعة الخطى نحو مواجهة الخطر الذي يحدق بالدولة المصرية. عيد الشرطة ذكري ملهمة للمصريين



وأضاف هندي، أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر.

