في الذكرى ال69 لعيد الشرطة .. وكيل سياحة النواب: ما زالت تضحياتهم مستمرة بقلب لا يهاب الموت

قدم النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، بمناسبة الذكرى ال69 لعيد الشرطة موضحًا أن الشرطة المصرية نموذجًا حيًا وصادقًا في الحفاظ على الوطن.
الجلسة العامة بالبرلمان بحضور وزير الراي والزراعة
عيد الشرطة ذكري ملهمة للمصريين
وأضاف هندي، أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر.
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللوا محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، جاء فيها: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة".
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