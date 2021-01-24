عبد الباسط الشرقاوى: المشروعات القومية تؤكد الجدية فى بناء دولة حديثة

قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى مختلف القطاعات والمحافظات لها دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والسلع والخدمات، والاعتماد على الذات، نحو بناء بلد صناعي قادر على الاعتماد على نفسه، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولى مقاليد الأمور، والحرص على بناء مصر الحديثة. عبدالباسط الشرقاوى: مشروع الفيروز إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة التنمية وأضاف عضو مجلس النواب، عبدالباسط الشرقاوى، أن افتتاح مشروع الفيروز في شرق بورسعيد باعتباره الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، يعد إنجازاً جديداً يُضاف لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، والتصدير، بل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، متابعا:" لعل السنوات الأخيرة أصبح الحديث عن المشروعات القومية بلغة عملنا وافتتحنا وليس بلغة سوف نعمل، وهذه اللغة كانت غائبة لسنوات طويلة، ولكن فى ظل القيادة السياسية أصبح هناك مصداقية وشفافية والحديث عن الانجازات التى تمت على الأرض بالفعل. اقرأ أيضًا: النائب أيمن محسب: القيادة السياسية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات وفتح أسواق للتصدير

وأشار عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة كانت بمثابة خطة تنمية وبالعزيمة والإرادة حولت القيادة السياسية هذه الخطة وترجمتها لمشروعات فى مختلف القطاعات على الأرض، ولعل المتابع لما يجري على الأرض يجد أن جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات بها إنجازات بل وهناك عمل على قدم وساق، وفى مختلف المحافظات، حيث نشهد تنمية حقيقة فى جميع محافظات الجمهورية، والمواطن لمس هذه الإنجازات على الأرض.

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