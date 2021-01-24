الدحيل يتفوق على الأهلي في القيمة التسويقية قبل كأس العالم.. تعرف على التفاصيل

تفوق فريق الدحيل القطري على فريق الأهلي في القيمة التسويقية للاعبين، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة بكأس العالم للأندية 2020، المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

القيمة التسويقية للأهلي والدحيل



وصلت القيمة التسويقية لنادي الدحيل القطري حسب ما ذكر موقع ترانسفير ماركت، إلى 32.7 مليون يورو، أي ما يوازي 626 مليون جنيه، فيما بلغت القيمة التسويقية لفريق الأهلي المصري 26.6 مليون يورو أي ما يوزاي 509 مليون جنيه مصري.

فيما بلغت القيمة التسويقيقة للمباراة في المجمل إلى 58.2 مليون يورو، أي ما يعني مليار و 114 مليون جنيه مصري.

القيمة التسويقية لمحمد الشناوي



ويعد محمد الشناوي هو أعلى لاعبي الأهلي قيمةً تسويقية بـ 2.5 مليون يورو (48 مليون جنيه)، فيما بلغت أعلى قيمة تسويقية داخل فريق الدحيل القطري إلى 12 مليون يورو (230 مليون جنيه)، وهو اللاعب البرايلي إدواردو بيريرا رودريجيس، والذي يلعب بمركز الجناح الأيمن معارا من نادي بالميراس البرازيلي لمدة عام.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق الدحيل القطري بربع نهائي كأس العالم للأندية، في الرابع من فبراير المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب "المدينة التعليمية" بالدوحة القطرية.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، سيواجه العملاق البافاري بايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

ويشارك الدحيل القطري كونه فريق الدولة المستضيفة للبطولة "قطر"، فيما يشارك النادي الأهلي بطلا للقارة الأأفريقية، بعد فوزه في النهائي الأفريقي الشهير على حساب نادي الزمالك، بنتيجة 2-1، وبهدف أفشة الشهير في الدقائق الأخيرة، والمعروف بـ "القاضية ممكن".

وتقام بطولة كأس العالم للاندية على الأراضي القطرية في الفترة من الرابع وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، بسبب ارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة يوم السادس عشر من فبراير بدلا من يوم الثاني عشر من نفس الشهر.