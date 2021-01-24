ضبط 10 آلاف عبوة حلوى فاسدة فى مصنع بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين، تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة، دون ترخيص، كميات كبيرة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 10 آلاف و472 عبوة حلوى جافة، منتج نهائى، مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، تمهيدا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.