إنفوجراف.. خطة السكة الحديد لتطوير قطاع النقل والبضائع

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك لإعادة تأهيل 81 جرارا، ولتعاقد مع مصنع سيماف لتصنيع 140 عربة بضائع، إضافة إلى تصنيع 125 عربة لنقل الحاويات من الموانئ.

كما تم استئناف نقل القمح من ميناء بورسعيد إلى الصوامع الداخلية المتصلة بالسكة الحديد، إضافة إلى تخصيص قطارات لنقل الحاويات من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.

وتعمل وزارة النقل على إنشاء خط مفرد لنقل البضائع من كفر داود حتى السادات، وكذلك تطوير خط السويس / الأدبية / السخنة بطول 60 كم، وتأهيل خط أبو طرطور / قنا / سفاجا بطول 800 كم.