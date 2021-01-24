- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك لإعادة تأهيل 81 جرارا، ولتعاقد مع مصنع سيماف لتصنيع 140 عربة بضائع، إضافة إلى تصنيع 125 عربة لنقل الحاويات من الموانئ.
كما تم استئناف نقل القمح من ميناء بورسعيد إلى الصوامع الداخلية المتصلة بالسكة الحديد، إضافة إلى تخصيص قطارات لنقل الحاويات من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط.
وتعمل وزارة النقل على إنشاء خط مفرد لنقل البضائع من كفر داود حتى السادات، وكذلك تطوير خط السويس / الأدبية / السخنة بطول 60 كم، وتأهيل خط أبو طرطور / قنا / سفاجا بطول 800 كم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. خطة السكة الحديد لتطوير قطاع النقل والبضائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.