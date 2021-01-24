الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار بالجو بدءا من الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية مع طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وأضاف الدكتور محمود شاهين، "لا نشهد أى موجة من موجات السيول الفترة المقبلة، ولكننا سنشهد فرص سقوط أمطار بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الجمعة، وستكون على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحرى، وإذا امتدت الى القاهرة ستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق". وأوضح "نشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم الثلاثاء المقبل، ودرجات الحرارة منخفضة سواء فى فترات الليل أو بالساعات الاولى من الصباح، واصفا الطقس أنه معتدل خلال فترات النهار خاصة مع زيادة سطوع اشعة الشمس". وأشار إلى أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات مئوية خلال هذه الفترة، محذرا المواطنين على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة داخل وخارج المنزل، لافتا الى ان من يوم الأربعاء المقبل، سنشهد حالة من التقلبات الجوية بتمر فى البحر المتوسط، وتزيد من نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والاتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

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