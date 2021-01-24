رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسى بذكرى عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار عبدالله عمر شوضه فى البرقية: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن قضاة مصر أن نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة والذى أعطت فيه قوات هيئة الشرطة المصرية درساً يحتذى به فى الشجاعة والتضحية والبطولة والفداء والوطنية الصادقة والتى حققت به نصراً تاريخياً لمصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل الأبى".

وأضاف: "وأتمنى من الله عزل وجل أن يعيد تلك الذكرى التاريخية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقى وأن يرحم شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم.. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية.. وحفظ أبناءها المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء المصرى الشامخ من كل مكروه وسوء".