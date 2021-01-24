برلمانى: مشروع الاستزراع السمكى إضافة كبيرة لتنمية سيناء

وأكد الديب فى بيان له اليوم، أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى الكثير من التخصصات، فضلا عن أنه سيكون إضافة كبيرة فى تنمية قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.
وذكر عضو مجلس النواب، أن من بين أهداف هذا المشروع أنه سيساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مشيدا بدور الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
وأوضح النائب، أن هذا المشروع يتميز بوجود أحواض للصيد سميت مشروع الفيروز، بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحرى، فضلا عن وجود تقنيات متطورة لأول مرة منها الاستزراع بالأقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكى فى جميع المجالات تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من الأسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.
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