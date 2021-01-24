غدا شبورة بكافة الأنحاء وطقس شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجات.
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