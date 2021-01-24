تفاصيل 14 سؤالا أجابت عليها الأطقم الطبية قبل تلقي لقاح كورونا

يرصد دوت الخليج تفاصيل وقائع تطعيم، الأطقم الطبية بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث إن المستشفى مجهز بحوالي 200 من الأطقم الطبية، بالإضافة إلي ثلاث غرف مخصصة لتلقي لقاح كورونا مجهزة علي أعلي مستوي، مؤكدة أن الدكتور محمد حسن، مدير المستشفى أول من سيحصل على لقاح كورونا الصيني اليوم.

إنه يتطلب إجابة الأطقم الطبية على 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشر أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الإسهال)، والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إًصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

وأضافت الوزارة، أن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسؤول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اليوم الأحد تنطلق أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.

وأكد مصدر بوزارة الصحة، في تصريحات لصدي البلد، أن التطعيم يبدأ بثلاث مستشفيات، أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيلة بمطروح، و العجوزة بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.