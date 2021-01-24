رئيس الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود؛ بالذكرى ال 69 لعيد الشرطة بتلك الذكرى التى تعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي مؤكدا فى بيان له منذ قليل أن الشرطة المصرية هى صمام أمان الداخلى لهذا الوطن ولهذا الشعب الذى فطن إلى أهمية دور الشرطة الأوفياء الذين يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومى وحمايته وتحقيق الأمن والاستقرار ضد كل من يحاول زعزعة استقرار هذا الوطن

ووجه «القصبى» التحية لشهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن مصر، كما وجه القصبى التحية إلى الشعب المصرى والذى يثبت يوما بعد آخر رفضه لجميع محاولات الانقسام والعبث بمقدرات الوطن، وفطن لتلك الأهداف الخبيثة والأفكار السوداء التى تحاول هدم الوطن وبث روح الفرقة والانقسام ولكن لن يسمح الشعب المصرى لتلك المحاولات التى تنال من عزيمته وإرادته.