صور.. انهيار أجزاء من عقار قديم فى الإسكندرية دون إصابات

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 19 حارة التراوى، وانتقلت سكرتير عام ومسئولى الحى إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضى و3 طوابق علوية، وخال من السكان، عدا شخص واحد، وانهيار أجزاء من الطابقين الأول والثاني علوى، دون حدوث أي إصابات.

ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وجرى قطع كافة المرافق عن العقار.