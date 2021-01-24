جبالى يطالب النواب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال ترأسه اجتماع اللجنة العامة للمجلس، بحضور الوكيلين، ورؤساء الهيئات البرلمانية، واللجان النوعية، وممثلين عن المستقلين، على الالتزامات التى قطعتها المنصة فى إدارة الجلسة، وأهمها:

- الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية: ضوابطها، وإجراءاتها، فى إدارة الجلسة ومنح الكلمة.

- الالتزام بالحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتى تجسد تاريخًا برلمانيًّا يربو على 150 عامًا.

- الالتزام بالأسلوب الديمقراطى فى إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأى أو فكر، ما دام يطرح فى إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر، ومع ذلك فأى عضو يحاول عن قصد أن يخدش تقاليدنا البرلمانية الديمقراطية، فحتمًا سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس وفقًا للإجراءات اللائحية. فلا إفراط ولا تفريط. بل أتخذُ بين ذلك قواما.

- الالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، فى منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات كثيرة يراعيها رئيس المجلس فى إدارة الحوار والمناقشة بما يؤدى إلى تجلية الموضوع المطروح للمناقشة من كافة جوانبه.. حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل أن يتخذ قراره.

وأكدت اللجنة العامة على مسئولية ممثلى الهيئات البرلمانية فى تنظيم طلب الكلمة بالنسبة لأعضاء كتلهم البرلمانية فى الموضوع المطروح للمناقشة، لتسهيل دور المنصة فى إدارة الجلسة، وذلك من خلال عدة التزامات، أهمها:

1- التزام ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتنسيق مع كتلتهم البرلمانية بشأن اختيار عدد مناسب للتحدث فى الموضوع المطروح للمناقشة.

2- أن يكون عدد طالبى الكلمة من حزب معين، متناسبًا مع كتلته البرلمانية بالمجلس، فلا يصح مثلاً أن حزباً يطلب الحديث لعدد 15 عضواً، وهم تقريباً يمثلون كل كتلته البرلمانية..

وفى حالة زيادة عدد المتحدثين عن القدر المناسب سيكون للمنصة الحرية فى تقرير اختيار العدد المناسب للحديث.

3- مراعاة العدالة فى اختيار طالبى الكلمة ليشمل الاختيار بالتوالى كل من لم يتحدث من قبل أو تحدث عدد مرات أقل، أى مراعاة التناوب بين أعضاء الحزب الواحد.

4- عدم إرسال ممثلى الهيئات البرلمانية طلبات (ورقية) لهيئة مكتب المجلس تتضمن من يرشحونه للحديث، والاكتفاء بتوجيه الأعضاء المطلوب إدلاؤهم بالكلمة للتسجيل الكترونياً.

وانتهت اللجنة العامة لترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأن "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس".