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وحددت وزارة الصحة الفئات التى ستحصل على اللقاح أولا، حيث جاءت الأطقم الطبية فى المقدمة، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
ويتميز لقاح كورونا الصينى، بفاعلية كبيرة، تقترب من 80%، حيث حددت وزارة الصحة، مجموعة من الأسئلة والاشتراطات، التى تقدمها فى استمراة لمن يريد تلقى اللقاح، حصل دوت الخليج على نسخة منها، وصورة للقاح.
وتضمنت تلك الأسئلة: هل تلقيت أى تطعيمات فى عضون 14 يوما؟.. هل تعانى من أمراض القلب المزمنة؟.. هل تعانى من ضغط الدم المرتفع وغيرها من الأسئلة التى تحدد الحالة الصحية للمريض.
يذكر أن مصر تعاقدت مصر على شراء 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا البريطانى، وفقا لما أعلنته هيئة الشراء الموحد، بالأمس، وهى المنوطة عن التعاقدات الطبية فى كافة أنحاء الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول صورة لـ لقاح كورونا وإقرار العلاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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