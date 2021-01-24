أول صورة لـ لقاح كورونا وإقرار العلاج

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة الصحة، اليوم الأحد، فى تطيعم الأطقم الطبية، بلقاح كورونا، وذلك بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، بحسب تصريحات خاصة للدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامى باسم الوزارة.





وحددت وزارة الصحة الفئات التى ستحصل على اللقاح أولا، حيث جاءت الأطقم الطبية فى المقدمة، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ويتميز لقاح كورونا الصينى، بفاعلية كبيرة، تقترب من 80%، حيث حددت وزارة الصحة، مجموعة من الأسئلة والاشتراطات، التى تقدمها فى استمراة لمن يريد تلقى اللقاح، حصل دوت الخليج على نسخة منها، وصورة للقاح.

وتضمنت تلك الأسئلة: هل تلقيت أى تطعيمات فى عضون 14 يوما؟.. هل تعانى من أمراض القلب المزمنة؟.. هل تعانى من ضغط الدم المرتفع وغيرها من الأسئلة التى تحدد الحالة الصحية للمريض.

يذكر أن مصر تعاقدت مصر على شراء 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا البريطانى، وفقا لما أعلنته هيئة الشراء الموحد، بالأمس، وهى المنوطة عن التعاقدات الطبية فى كافة أنحاء الجمهورية.