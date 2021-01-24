اللجنة العامة لـ النواب توافق على تشكيل لجنة القيم

جدة - نرمين السيد - وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على ترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم، والتى يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.





وجاءت أسماء النواب كما يلى: 1 - أحمد بدران البعلى (مستقبل وطن). 2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن). 3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن). 4 - هشام الشعينى (مستقبل وطن). 5 - إلهامى البارودى (مستقبل وطن). 6 - شعبان لطفى (الشعب الجمهورى). 7 - ايلاريا سمير حارس (الشعب الجمهورى). 8 - عيسى أبو طمر (حماة الوطن). 9 - ألفت على كامل عبد المجيد (مصر الحديثة). 10 - سوسن حسنى حافظ (وفد). 11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية). 12 - مى كرم جبر (مستقل). 13 - رفعت درويش (المؤتمر). 14 - على عبد الونيس (مستقل). وستعرض الأسماء على الجلسة العامة للمجلس بذات التاريخ لأخذ الموافقة عليهم.

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